Verdachte aanrijding vrouw met rollator blijft in voorlopige hechtenis

De 27-jarige Bredanaar die ervan verdacht wordt een 79-jarige vrouw met rollator te hebben overreden en daarna is doorgereden, blijft langer in voorlopige hechtenis. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant woensdag bepaald.

De aanrijding vond plaats op zondagavond 28 april. De verdachte is aangehouden en voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de verdachte twee weken in voorlopige hechtenis moest blijven. Binnen twee weken na die beslissing moet de strafraadkamer dan beslissen of de voorlopige hechtenis wordt verlengd. In dit geval heeft de strafraadkamer bepaald dat die verlengd wordt met 90 dagen. Op 23 augustus 2019 om 9.00 uur is de eerste zogeheten pro-formazitting gepland.