Lidmaatschap Hells Angels kost brandweerman zijn baan

Volgens de Amsterdamse krant gaat het om Edwin M. die binnen de Hells Angels ‘Pyro’ heet en al ongeveer twintig jaar bij de club zitten. Dor de cultuuromslag binnen het korps die in gang is gezet door commandant Leen Schaap, is er volgens de ontslagbrief van de hoofdbrandwacht meer aandacht voor integriteit.

‘Wij vinden het ongewenst dat u willens en wetens in omgevingen met personen verkeert van wie u kunt weten dat ze min of meer structureel misdrijven plegen, zich daar op laten voorstaan of daar openlijk voor uitkomen’, staat in de ontslagbrief te lezen.