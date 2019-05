fietser gewond in Vlaardingen

Op de Churchillsingel in Vlaardingen heeft donderdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij een fietser gewond raakte. De fietser kwam in botsing met een RET bus.

Twee ambulances, de traumahelikopter en meerdere politiewagens werden gealarmeerd. Het slachtoffer is behandeld en later overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk afgesloten voor de hulpverlening. De inzet van de traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig, waardoor deze voor de landing afgemeld kon worden.

Volgens een woordvoerder van de politie is de toedracht nog onduidelijk. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) zal onderzoek doen.