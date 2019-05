'Pakje sigaretten moet 20 euro gaan kosten '

In een interview met dagblad Trouw noemt staatssecretaris Paul Blokhuis (55) van Volksgezondheid het 'onuitstaanbaar' dater in Nederland jaarlijks 35.000 mensen overlijden als gevolg van roken, overgewicht en alcoholgebruik.

Hij zou persoonlijk dan ook willen dat de prijs van een pakje sigaretten omhoog gaat naar 20 euro. Dit is een hoger bedrag dan wat in het 'Preventieakkoord' staat dat hij volgende maand in de Tweede Kamer moet verdedigen. Volgens de onlangs gemaakte afspraken moet een pakje sigaretten volgend jaar 1 euro duurder worden en in 2023 10 euro gaan kosten. Dit schrijft de Telegraaf zaterdag.

Het Preventieakkoord bestaat uit een reeks maatregelen die ervoor moet zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. Over het verhogen van de prijs van een pakje sigaretten zegt Blokhuis in de krant: 'Dat kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dat moet met buurlanden. Ik ben gedreven om in Europa het gesprek te voeren over hogere prijzen. Met de Franse minister Agnès Buzyn, een goede bondgenoot, probeer ik België en Duitsland te overtuigen.'