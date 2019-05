OV-staking: gemeente Haarlemmermeer sluit aan bij kort geding Schiphol

Daarom heeft burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer besloten zich te voegen bij het kort geding dat de luchthaven heeft aangespannen tegen de vakbonden. Het kort geding dient zondagochtend op Schiphol zelf.

Dagelijks reizen meer dan honderdduizend mensen van en naar Schiphol. Die dreigen dinsdag te stranden omdat verder reizen niet mogelijk is. Daarbij komt dat het ook in het kader van de veiligheid onverantwoord is als de terminals vollopen met gestrande reizigers.

Dat een overheid zich voegt in een civiele zaak is uitzonderlijk, maar de gemeente Haarlemmermeer is van mening dat de gevolgen zo ontwrichtend zijn, dat er geen andere mogelijkheid is. ‘Uiteraard erkennen wij het recht op staken, maar in dit geval kunnen we de veiligheid op en rond Schiphol niet meer garanderen’, aldus burgemeester Hoes. ‘Ik heb daarom vrijdag 24 mei al opgeschaald en ben met alle betrokken crisispartners, zoals Schiphol, NS, ProRail, RWS, politie, Koninklijke Marechaussee en de Veiligheidsregio Kennemerland om tafel gegaan, om ons goed te kunnen voorbereiden. Het is echter heel moeilijk om afdoende maatregelen te treffen tegen de gevolgen van een totale staking. Daarom maakt de gemeente Haarlemmermeer samen met de luchthaven de gang naar de rechter.

Ik roep iedereen op om dinsdag niet de weg op te gaan en de gevolgen van een totale staking niet te onderschatten