Hulpdiensten oefenen massa-evacuatie van P&O- ferry bij 'Livex'

Tijdens deze grootschalige evacuatieoefening op 25 mei 2019 werkten verschillende organisaties samen om de opvarenden van de P&O-ferry ‘Pride of Hull’ in veiligheid te brengen. Daarbij werden meerdere schepen, reddingboten, helikopters en een vliegtuig ingezet. Tijdens de LIVEX trainden de Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Havenbedrijf Rotterdam en andere ketenpartners een massa-evacuatie van een ferry. Het doel was naast het trainen van de eigen vaardigheden om met elkaar te oefenen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol weet bij een massa-evacuatie vanaf de zee. Hierdoor leveren de hulpdiensten een belangrijke bijdrage aan de maritieme veiligheid. De figuranten die op de boot aanwezig waren, 450 man, werden geëvacueerd. De meesten gingen met een 'glijbaan' van zo'n vijftien meter lang naar reddingsvlotten. Zij werden geholpen door 200 hulpverleners.



De LIVEX speelde zich af op de Tweede Maasvlakte, rondom de Berghaven in Hoek van Holland en op Rotterdam The Hague Airport. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richt in de Berghaven een opvanglocatie in. Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder werd de evacuatie op het water gecoördineerd.