Man steekt met brandbom politiebureau Eindhoven in de fik

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een man van middelbare leeftijd met een brandbom de toegangsdeur van het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven rond 06.00 uur in brand gestoken. Dit meldt de politie zondag.

Heren transportfiets

'De man is na het gooien van de brandbom weggereden op een donkerkleurige heren transportfiets in de richting van de Piazza', aldus de politie die op zoek is naar de man. De fiets heeft een dubbele stang, met aan de voorzijde een fietsrekje. Opvallend aan de fiets is dat er aan de achterzijde geen bagagedrager zit, maar enkel een spatbord.

Signalement verdachte

De politie heeft camerabeelden van een man die op een herenfiets is weggereden. Na onderzoek is gebleken dat deze man verdachte is van deze brandstichting. De politie heeft het signalement van de verdachte vrijgegeven. Het gaat om een blanke man van middelbare leeftijd en met een slank postuur. De man droeg een donkerbruine/grijs gewatteerde jas met capuchon en bontkraag, een donkerkleurige muts, donkere broek en donkere schoenen.

Herkennen

Herkent u deze man, bel dan naar de politie via 0900-8844. Herkent u deze man maar wilt u liever anoniem blijven dan kun u bellen via meld misdaad anoniem, 0800-7000.