'Staking OV gaat door maar met 1 veiligheidslijn rondom Schiphol'

Kort geding

Vandaag om 16.15 uur deed de rechter uitspraak in het kort geding dat Schiphol had aangespannen tegen de vakbonden vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer aanstaande dinsdag 28 mei. Schiphol eiste een algeheel verbod, maar dat wees de rechter van de baan.

VIP lounge

In de VIP lounge op de luchthaven begon vanochtend om 10.00 uur het kort geding. Ondanks dat er druk werd overlegd het hele weekend tot vlak voor het kort geding kwamen partijen er niet uit.

Landelijk 24-uurs OV staking op 28 mei gaat gewoon door

Leen van der List van FNV: ‘Ons recht om 24 uur te staken in het OV blijft overeind, met uitzondering van een beperkt aantal treinen van en naar Schiphol. Dat is een grote overwinning voor de vakbonden en voor het stakingsrecht van werknemers. De opgelegde beperking is pijnlijk voor de mensen die wel aan de slag moeten. Maar dankzij hen blijft het mogelijk dat alle andere collega’s in het ov wel kunnen staken.’

Volgens van der List had het kort geding voorkomen kunnen worden. ‘We hebben Schiphol een maand geleden al ingelicht over de landelijke ov-staking en aangeboden om een veiligheidsoverleg te houden. In plaats van in de afgelopen maand al te anticiperen op deze staking besloot Schiphol tot het laatste moment te wachten en nota bene op zondagochtend, als de rechtbanken gesloten zijn, een kort geding aan te spannen.’

Rest van het land OV plat

Op de paar treinen na, van deze ene veiligheidslijn rondom Schiphol, zal in de rest van het land het gehele openbaar vervoer platliggen. Ook veerponten varen niet. Het is een 24-uursstaking: dinsdag van 04.00 uur tot woensdag 04.00 uur. Ook het treinvervoer woensdagochtend vroeg kan nog hinder ondervinden van de staking.

#goedpensioen voor iedereen

Brigitta Paas, bestuurder FNV Streekvervoer: 'We vinden het vervelend voor reizigers, maar we doen dit ook voor hen. Voor een #goedpensioen voor iedereen. We willen dat dat de AOW leeftijd wordt bevroren en dat er maatwerk komt voor mensen met zware beroepen. Dat de pensioenen worden geïndexeerd. En we willen dat alle werkenden een goed pensioen kunnen opbouwen, ook zelfstandigen of mensen met onzekere contracten.’

Woensdag 29 mei staken andere sectoren

Een dag na de landelijke ov-staking, leggen werknemers uit andere sectoren het werk neer tijdens de landelijke pensioenactiedag op woensdag 29 mei. Op vier locaties in het land worden grote manifestaties gehouden.