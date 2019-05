'Kabinet bereid om AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen'

Het kabinet is bereid om de stijging van de AOW-leeftijd tijdelijk stop te zetten.

Ook wil het kabinet mensen met zware beroepen ruimere mogelijkheden bieden om eerder te stoppen met werken. Volgens bronnen zou dit het aanbod zijn waarmee het kabinet achter de schermen gesprekken voert met werkgevers en werknemers. Er zijn in de afgelopen tijd veel overleggen geweest die volgens de bronnen een vervolg kregen in onderhandelingen. Dit schrijft de Telegraaf maandag. Mogelijk wordt er volgende week zelfs al een conceptakkoord gesloten.

Veel van het akkoord dat de bonden vorig jaar afwezen is terug te vinden in het nieuwe akkoord, met dat verschil dat men nu aanstuurt op het tijdelijk bevriezen van de AOW-leeftijd, waarschijnlijk twee jaar lang. Daarna zou de pensioenleeftijd minder snel moeten gaan stijgen dan nu het geval is.

De vakbonden hebben voor dinsdag en woensdag stakingen georganiseerd. Vandaag moeten ze laten weten of ze na de acties formeel willen gaan onderhandelen, aldus de krant.