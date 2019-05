Drukke avondspits voor Hemelvaart

Veel mensen hebben een lang weekend vrij en vertrekken woensdag voor een korte vakantie. Naast een verblijf in eigen land zijn Duitsland, België en Frankrijk populaire bestemmingen. Vorig jaar leverde dat aan de vooravond van Hemelvaart meer dan 640 kilometer file op.

Er is woensdagmiddag een grote kans op files op de wegen naar de Veluwe (A1/A28/A50), rond Arnhem en Nijmegen (A12/A50/A325), naar het zuiden (A2/A27) en op de wegen naar de Friese meren en de kust. De toeristenbond denkt dat de drukte na 20.00 uur voorbij is.

Op hemelvaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei is er geen sprake van een ochtend- of avondspits. Wel zullen dagjesmensen lokaal voor files zorgen bij o.a. attractieparken en bij Roermond vanwege de vele bezoekers aan de outletstores.

Bij Amsterdam is de A10-Zuid van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur dicht richting Amerfoort (A1) vanwege werkzaamheden. Ook de A4 richting Amsterdam is dicht tussen knp. Badhoevedorp en knp. De Nieuwe Meer.

Ook in het buitenland wordt het woensdagmiddag en -avond druk. In België staan flinke files rond Antwerpen en Brussel en op de E40 naar de kust.

In Frankrijk is het druk op wegen vanuit Parijs naar het westen en zuiden. In Duitsland loopt het verkeer vast richting de Oostzeekust en rond Frankfurt, Neurenberg en München. In Oostenrijk en Zwitserland is er vooral veel vertraging op de routes naar het zuiden, waarbij in Zwitserland de Sint Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt is.

Op zondag 2 juni gaan de meeste mensen in de loop van de middag weer terug naar huis met opnieuw kans op files.

Grote evenementen tijdens Hemelvaart:

Dauwpop 30 mei in Hellendoorn

Breda Jazz van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni in Breda

Heaven Open Air woendag 29 en donderdag 30 mei in Heerenveen

Best Kept Secret van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni in Hilvarenbeek.