'Dinsdag niet naar Schiphol als het niet noodzakelijk is'

Schiphol adviseert mensen om dinsdag niet naar Schiphol te komen als het niet strikt noodzakelijk is. Dinsdag 28 mei rijden er vanwege de landelijke staking in het openbaar vervoer in heel Nederland geen bussen en treinen.

Grote drukte op Schiphol

'Daarom verwachten we grote drukte op de wegen rondom Schiphol. Er is slechts zeer beperkt treinverkeer tussen Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam Lelylaan, Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centraal Station. Deze trein rijdt vier keer per uur', zo meldt Schiphol maandag.

Ernstige verkeershinder

'Voor reizigers wiens vlucht op dinsdag 28 mei landt op Schiphol: houd rekening met ernstige verkeershinder. Doordat veel reizigers met de auto of taxi verder reizen zal het extra druk zijn op de weg. We vragen je alvast rekening te houden met extra reistijd', aldus Schiphol.

Advies

Schiphol adviseert reizigers om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij over hun vlucht. 'Reis zoveel mogelijk samen per auto, taxi of Uber vanaf de luchthaven. Voor alle chauffeurs en ophalers: volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars en volg de aangegeven omleidingen. Bekijk ook de actuele verkeersinformatie voor je vertrekt', aldus Schiphol.