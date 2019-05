Identiteit dode vrouw Den Haag vastgesteld

De identiteit van de vrouw die dinsdag 21 mei werd aangetroffen in een woning aan de Frambozenstraat is vastgesteld. 'Het gaat om de 37-jarige bewoonster van het pand', zo laat de politie maandag weten.

Misdrijf

Na een melding trof de recherche de vrouw op dinsdag 21 mei in haar woning aan. De politie is bezig met sporenonderzoek in de woning. De recherche gaat uit van een misdrijf en onderzoekt de zaak verder.