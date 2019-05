Staking in openbaar vervoer zorgt niet voor extreme drukte op de weg

Stations maken een verlaten indruk door een 24-uurs staking in het openbaar vervoer |(OV). Trein, tram, bus en metro rijden niet om zo aandacht te vragen voor de pensioenleeftijd van medewerkers in het OV.

Door de staking verwachte men grote drukte op de autosnelwegen, maar die lijken uit te blijven. Het is wel drukker dan normaal, maar mensen hebben mogelijk besloten om een vrije dag te nemen of thuis te werken.

Brigitta Paas, bestuurder FNV Streekvervoer: 'We vinden het vervelend voor reizigers, maar we doen dit ook voor hen. Voor een goed pensioen voor iedereen. We willen dat dat de AOW leeftijd wordt bevroren en dat er maatwerk komt voor mensen met zware beroepen. Dat de pensioenen worden geïndexeerd. En we willen dat alle werkenden een goed pensioen kunnen opbouwen, ook zelfstandigen of mensen met onzekere contracten.’

Sciphol

De A4 bij Schiphol staat wel vast door passagiers die met de auto naar de luchthaven komen in plaats van het openbaar vervoer. De afrit naar Schiphol staat dan ook volledig vast. De politie en marechaussee roepen op om niet uit te stappen en lopend naar de luchthaven te komen,