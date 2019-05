Maandag 3 juni landelijk NL-Alert controlebericht

Op maandag 3 juni 2019 om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiele telefoon juist ingesteld voor NL-Alert. Je weet dan zeker dat je wordt geïnformeerd als je in de buurt bent van een echte noodsituatie. De NL-Alert berichten worden voor het eerst ook op digitale reclamezuilen getoond.

Nieuwe kanalen

Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 3 juni ook te zien op digitale reclamezuilen in Nederland, bijvoorbeeld in winkelcentra en op stations. Het is voor het eerst dat het controlebericht op digitale reclamezuilen wordt getoond. Sinds 3 december 2018 zijn NL-Alert berichten ook al te zien op veel digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.

Wat moet je doen bij een NL-Alert?

Bij een ramp in jouw omgeving wil je weten wat er aan de hand is en wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag of noodweer. Als je een NL-Alert krijgt of ziet, informeer en help dan ook de mensen om je heen. Zo weten zij ook wat ze moeten doen.

Dit moet je doen bij een NL-Alert:

Lees direct het bericht.

Volg de instructies op.

Informeer en help de mensen om je heen.

NL-Alert instellen

De meeste telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat de overheid op 3 juni verzendt, kun jij checken of jouw mobiel goed is ingesteld. Ontvang jij het controlebericht niet? Ga naar https://crisis.nl/nl-alert/instelhulp/ en stel je mobiel in.

Zo werkt NL-Alert

Bij een noodsituatie zendt de overheid een tekstbericht naar mobiele telefoons en digitale vertrekborden in de directe omgeving. NL-Alert op je mobiele telefoon werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók op je mobiel als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.