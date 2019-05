Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding drie verdachten

Rond 19.30 uur kreeg de politie de melding van een vechtpartij op de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn, waarbij een vuurwapen zou zijn gezien. De betrokkenen vluchtten vervolgens met een auto. Een klein uur later zagen agenten de auto rijden en hielden het voertuig staande in de parkeergarage De Baronie. Via de uitpraatprocedure probeerden de agenten vervolgens de drie inzittenden uit de auto te krijgen. Omdat de inzittenden niet meewerkten, losten de agenten enkele waarschuwingsschoten. Hierna konden de drie verdachten, twee 26-jarige Alphenaren en een 24-jarige Alphenaar worden aangehouden. Zij zitten nog vast en worden vandaag gehoord.