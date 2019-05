Tweede verdachte aangehouden in vermissingszaak Patrick van Dillenburg

De in 2002 38-jarige Patrick van Dillenburg raakt op 2 januari 2002 vermist vanaf de Willemsstraat in Amsterdam. Op die betreffende avond is hij thuis bij zijn vriendin wanneer hij een telefoontje krijgt. Hij zegt tegen zijn vriendin, tevens moeder van zijn jonge zoontje, dat hij even weg moet. Hij komt echter nooit meer terug. Omdat het niet ongewoon is dat Patrick soms langere tijd weg is, wordt zijn vermissing pas later in januari gemeld bij de politie. In het onderzoek naar zijn vermissing komt naar voren dat hij mogelijk betrokken is geraakt bij een drugs gerelateerd conflict. Ondanks dat er meerdere tips binnenkomen over zijn vermissing, lukt het de recherche niet om erachter te komen waar Patrick is en wat er gebeurd is. Toch raakt het onderzoek niet in de vergetelheid en het Openbaar Ministerie en de recherche besluiten een ultieme poging te doen om alsnog meer duidelijkheid te krijgen. Dit resulteert in de aanhouding van de 49-jarige verdachte uit Nederhemert op 26 februari 2019. Hij zit nog vast en staat op 6 juni voor het eerst voor de rechtbank. De zaak zal nog niet inhoudelijk behandeld worden.

Beloning van 20.000 euro

Ondanks de aanhoudingen zijn er op dit moment nog veel vragen onbeantwoord. Ook is het nog altijd onduidelijk waar het lichaam van Patrick van Dillenburg is. Rechercheurs willen daarom graag spreken met mensen die mogelijk over informatie beschikken. Er is door de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam een beloning uitgeloofd van 20.000 euro.