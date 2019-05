Snorfietsers blijven op rijbaan met helm in Amsterdam

Het verkeersbesluit ‘Snorfiets naar de rijbaan met helmplicht’ van de gemeente Amsterdam blijft in stand. Dat oordeelt de bestuursrechter in een zaak die was aangespannen door 3 Amsterdamse snorfietsrijders.

Gevaarlijke situaties

In het verkeersbesluit staat dat snorfietsers per 8 april 2019 niet meer mogen rijden op de meeste vrij liggende fietspaden binnen de A10: zij moesten vanaf dat moment, met helm op, de rijbaan gebruiken waar ook auto’s rijden. De gemeente nam dit verkeersbesluit om de verkeersveiligheid op de vaak drukke fietspaden te vergroten: door de hard rijdende snorfietsen ontstonden volgens de gemeente gevaarlijke situaties.

Snelheidsverschil te groot?

De 3 snorfietsrijders stelden daar tegenover juist dat door de invoering van het besluit de verkeersveiligheid achteruit zou gaan, omdat het snelheidsverschil tussen automobilisten en snorfietsers erg groot is. Ook zou de gemeente onvoldoende hebben aangetoond dat het erg druk is op de fietspaden en dat de verbanning van de snorfiets zou helpen om eventuele drukte te verminderen.

Besluit dient de verkeersveiligheid

De rechter is het daarmee oneens. Hij oordeelt dat de gemeente wel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het zeer druk is op de fietspaden binnen de Ring A10 en dat het verkeersbesluit inderdaad de verkeersveiligheid dient. De gevolgen van het verkeersbesluit zijn volgens de rechter bovendien relatief beperkt: de nieuwe regels gelden voor maximaal 40 procent van de wegen. Ook hebben snorfietsers de mogelijkheid een andere route te kiezen, waarbij ze niet hoeven uit te wijken naar de autorijbaan. De gemeente heeft ook rekening gehouden met de weginrichting en de daadwerkelijk gereden snelheden, waardoor een aantal drukke verkeersaders is uitgezonderd van het besluit.

Snelheidsverschil beperkt

Tot slot heeft de gemeente toegelicht dat op de meeste wegen binnen de Ring A10 de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur niet wordt gehaald en het snelheidsverschil kleiner is. Toen brommers (die een snelheidsverschil van 20 kilometer per uur hadden met auto’s) in 1999 naar de rijbaan moesten, nam de verkeersveiligheid bovendien ook toe. De eventuele nadelige gevolgen die snorfietsers van het verkeersbesluit ondervinden zijn beperkt en wegen dus niet op tegen de verbetering van de verkeersveiligheid en het verminderen van de drukte op de fietspaden.