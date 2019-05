Aanhoudingen en inbeslagnames bij groot onderzoek naar voormalig growshop

In een groot onderzoek naar een organisatie achter het faciliteren van de illegale hennepteelt heeft de recherche op dinsdag 21 mei en dinsdag 28 mei invallen en doorzoekingen gedaan in woningen en (bedrijfs)panden in Den Haag, Delfgauw, Berkel en Rodenrijs, Delft, Nootdorp en Voorburg. Er werden twaalf mannen aangehouden van tussen de 26 en 69 jaar. Negen van hen zijn of worden nog voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

In Delfgauw werd de complete inboedel van een loods in beslaggenomen. In deze loods werden goederen opgeslagen die bestemd zijn om hennepkwekerijen op te bouwen. Tevens werd beslaggelegd op ondermeer vijf panden, sieraden, dure horloges, kunstobjecten en veertien auto’s. In de laadruimte van een geprepareerde vrachtwagen werd hennep verpakt en geseald in een growtent zodat de hennepgeur niet te ruiken was voor de omgeving.

Eerder in het onderzoek werd in twee zeecontainers in Zevenhuizen hardware, bestemd voor hennepkwekerijen, aangetroffen en in beslaggenomen. Ook heeft de politie tijdens het onderzoek drie hennepkwekerijen en twee stekkenkwekerijen ontmanteld met in totaal 1382 hennepplanten, 42.564 hennepstekken en 480 gram henneptoppen.

Aanpak hennepteelt prioriteit

In september 2018 werd het onderzoek gestart naar een voormalig growshop in Den Haag. Bij de invallen en doorzoekingen op 21 en 28 mei deden zo’n 80 politiemensen mee. Criminele organisaties maken enorme winsten met de illegale teelt van hennep. Daarbij schuwen ze geweld, afpersing, corruptie en zelfs liquidaties niet. De aanpak van de hennepteelt en handel is dan ook een prioriteit van politie en Openbaar Ministerie (OM). Het gaat immers niet meer om een paar ‘onschuldige’ planten in de achtertuin.