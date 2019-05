Aantal overnachtingen in eerste kwartaal toegenomen

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg het aantal overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties 18,3 miljoen. 'Dat is bijna de helft meer (46 procent) dan in dezelfde periode in 2012, toen 12,6 miljoen gasten in de logiesaccommodaties verbleven. Door de toename van het aantal hotelovernachtingen is de seizoensfluctuatie van de Nederlandse logiesaccommodaties iets afgenomen', zo meldt het CBS donderdag.

Eerste kwartaal minste overnachtingen

Het aantal overnachtingen in het eerste kwartaal is vergeleken met de rest van het jaar over het algemeen het laagst. In 2018 vond 15 procent van de overnachtingen gedurende het eerste en 19 procent tijdens het vierde kwartaal plaats. Het tweede en derde kwartaal waren samen goed voor 66 procent van de overnachtingen.

Aantal overnachtingen iets minder seizoensafhankelijk

De drie drukste maanden van 2018, de maanden mei, juli en augustus, waren goed voor 38,5 procent van alle overnachtingen dat jaar. Twintig jaar terug bedroeg dit aandeel nog 46 procent (maanden juni, juli en augustus). Dit komt vooral door de sterke toename van het aantal hotelovernachtingen waarbij minder sprake is van seizoensfluctuatie. De seizoensfluctuatie wordt bepaald door het aantal overnachtingen in de drie drukste maanden te delen door de overnachtingen van het gehele jaar. De seizoensfluctuatie kan variëren van 25 tot 100 procent.

Hotels hele jaar door populair

Hotels zijn het minst afhankelijk van het seizoen. Vergeleken met campings, bungalowparken en groepsaccommodaties boeken zij gedurende het hele jaar door de meeste gasten. Campings moeten het juist hebben van de periode april tot en met september en zijn in de winterperiode vaak gesloten. Van alle overnachtingen op campings valt 93 procent in 2018 in de periode april tot en met september. Bij bungalowparken is dit 62 procent en bij hotels 57 procent van alle overnachtingen.

Aantal overnachtingen stijgt in zes jaar met 23 miljoen

Het aantal overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties nam toe van 92,9 miljoen in 2012 naar 116,1 miljoen vorig jaar. Dat is een toename van 25 procent. Deze stijging komt vooral door een sterke toename van het aantal hotelovernachtingen (15 miljoen). Wel brengen gasten nog steeds meer nachten door op campings of bungalowparken dan in hotels.

Camping, bungalow, groepsaccommodatie of hotel

In 2018 verbleven gasten 64,5 miljoen nachten op een camping, bungalow of groepsaccommodatie, tegenover 51,6 miljoen nachten in een hotel. In de periode 1998 tot en met 2012 steeg het aantal overnachtingen met ongeveer 10 procent. Onder totale verblijfsrecreatie vallen bungalowparken, campings en groepsaccommodaties.