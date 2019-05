Preventief fouilleren Gouda week verlengd

Autobranden

Sinds begin mei zijn er in verschillende wijken in Gouda autobranden geweest. De politie onderzoekt de autobranden. Burgemeester Salet: 'Vorige week vrijdagavond is het besluit om preventief te kunnen fouilleren door de politie ingegaan. Dit besluit liep af woensdag 29 mei om 4.00 uur. Na overleg met politie en Openbaar Ministerie heb ik besloten om de termijn van preventief fouilleren te verlengen tot woensdag 5 juni 4.00 uur. Het betreft hier dezelfde wijken met een kleine uitbreiding.

Zwaar middel

De autobranden zijn helaas nog niet gestopt en het middel preventief fouilleren geeft de politie meer mogelijkheden. Preventief fouilleren is een zwaar middel dat vooraf bekend gemaakt moet worden en ook proportioneel ingezet dient te worden. Vandaar dat het juridisch niet haalbaar is dit voor de hele stad in te stellen. De politie zet maximaal in om de autobranden te laten stoppen. Ook in diverse wijken zijn nu buurtwachten actief voor extra ogen en oren. De burgemeester waardeert die inzet van actieve inwoners heel erg.

Oproep

'Ik blijf oproepen om verdachte situaties direct te melden via 112! Weet u meer over de autobranden en eventuele daders? Meld dat dan bij de politie of, als u dat liever anoniem doet, bij Meld Misdaad Anoniem. Heeft u een camera aan uw woning? Registreer deze dan bij de politie. Dit helpt de politie omdat, op het moment dat zich een incident voordoet, gericht gekeken kan worden bij wie camerabeelden opgevraagd kunnen worden. U kunt uw camera registreren via de website van de politie', aldus Salet.