Gewonde man op parkeerplaats Zoetermeer aangetroffen

In de nacht van woensdag op donderdag belde een getuige rond 05.30 uur de politie toen zij een gewonde man op een parkeerplaats aan de Korsakovrode zag liggen. 'Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie startte een onderzoek en zoekt getuigen die weten wat er met hem gebeurd is', zo laat de politie donderdag weten.

Ambulance

'Het slachtoffer, een 29-jarige man zonder vaste woonplaats, was niet aanspreekbaar. Hij droeg een identiteitsbewijs bij zich. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf en daarom zoekt de politie nu vooral getuigen', aldus de politie.

Politieonderzoek

De politie deed buurtonderzoek in de omgeving. Verder stelden forensisch rechercheurs in de omgeving van de parkeerplaats sporen veilig. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.