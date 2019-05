Buitenlandse chauffeurs op vluchtstrook extra gecontroleerd

Rijkswaterstaat zet tijdens de Duitse feestdagen bij de grensovergangen extra weginspecteurs met BOA-status in. 'Dit omdat het dan altijd extra druk is met vrachtwagens die Duitsland niet in mogen en dan hun vrachtwagen op de vluchtstrook parkeren wat leidt tot gevaarlijke situaties', dat laat Rijkswaterstaat weten.