Zwaargewonde na sprong van Wilhelminabrug in Maastricht

Rond 08.15 uur sprongen twee studenten vanaf de brug in het water van de Maas. Eén van hen kon op eigen kracht uit het water komen. Naar de andere student moest worden gezocht door de hulpdiensten.

Nadat het slachtoffer aan de wal was gebracht, startte de hulpdiensten met reanimatie. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De politie stelt een onderzoek in naar het incident.

