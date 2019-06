Zakkenrollers proberen handboeien te stelen van agent in burger

Voor de politie Voorburgwallen in Amsterdam is het inzetten van agenten in burger met ‘lokwaar’ een efficiënt middel.

Een agent was in de nacht van zaterdag op zondag gehuld in een mooi pak en had een duur horloge in. De actie had resultaat want één zakkenrollen greep naar zijn pols en een andere pakte ‘iets zwaars’ uit de jas van de man.

Dit bleek een set handboeien te zijn die hij al snel om kreeg. Ook zijn handlanger werd aangehouden.