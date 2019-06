Twee personen bekneld Beatrixsluis in Nieuwegein

Volgens de brandweer is er een contragewicht van een van de sluisdeuren op hen terechtgekomen. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht gaat het om twee werknemers die bij de wekzaamheden aan de sluis aanwezig waren. De hulpverlening was snel ter plaatse. Een van de mannen kon snel bevrijd worden is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Behalve de brandweer werd ook het hoogreddingsteam ingezet evenals een traumahelkopter.

De tweede man zat nog enige tijd vast met zijn voet onder het contragewicht. Hij bevond zich ter hoogte van de bovendste toren van de sluis. Door het verplaatsen van het contragewicht is het gelukt de man te bevrijden. Hij kon op eigen kracht naar beneden lopen.

De inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) zal onderzoek doen naar het incident