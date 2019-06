Verkeerslichten op groen voor konvooi van vrachtwagens

Provincie Zuid-Holland gaat verkeerslichten op logistieke routes slim instellen voor vrachtwagens die in konvooi rijden. Dit ‘Connected Transport’ is een eerste stap om de bereikbaarheid van steden en bedrijven voor de logistieke sector te verbeteren en de uitstoot van CO2 te verminderen.

De provincie werkt hiervoor samen met regionale en landelijke overheden en de logistieke sector in Zuid-Holland.

Sneller en schoner door efficiënt transport

De logistiek in Zuid-Holland wordt slimmer en efficiënter georganiseerd. Door uitwisseling van overheids- en logistieke data kunnen de overheden en de logistieke sector de doorstroming verbeteren en het brandstofgebruik door vrachtwagens verminderen. Een eerste stap is de verkeerslichten op logistieke routes slim instellen voor vrachtwagens die in konvooi rijden. Dat gaat gebeuren op de Veilingroutes in het Westland, de N470 en N209 in het Oostland en de Waalhaven bij Rotterdam. Naar verwachting wordt hiermee 400.000 liter diesel minder gebruikt en levert dit een besparing op van 1300 ton CO2.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland: “Logistiek is voor de provincie Zuid-Holland essentieel voor de regionale economie. Natuurlijk kijken we daarbij over onze provinciegrenzen heen en is samenwerking met andere regio’s erg belangrijk. Als we efficiënt en toekomstgericht willen handelen, is het nodig om op grote schaal digitalisering en datadeling te integreren in onze wegen. Hier heeft iedereen profijt van.”

Regionale aanpak

Connected Transport gaat ook in Noord-Brabant en aan de Westkant van Amsterdam starten. Elke regio werkt aan zijn eigen regionale aanpak, maar bewaakt de kaders over de regiogrenzen heen door goed af te stemmen en te standaardiseren.

Interesse voor deelname

Momenteel zijn er in de regio Zuid-Holland al zo’n 30 bedrijven geïnteresseerd in deelname aan de Connected Transport. Eric de Winter, directeur van de Winter Logistics: “Er is veel animo in de sector. De drukte op de wegen neemt toe en overheden en bedrijfsleven moeten samenwerken om stappen te zetten naar de toekomst.”