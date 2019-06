Weer problemen bij UWV: nu onterechte uitkeringen voor gevangenen

Bij het UWV is weer een probleem met verkeerd besteed uitkeringsgeld.

De uitkeringsinstantie verstrekte ten onrechte uitkeringen aan grote aantallen gevangenen. Het UWV blijft door problemen in de bedrijfsvoering bedragen storten op rekeningen van veroordeelden, nadat die al achter de tralies zitten. En dat terwijl de wet bepaalt dat gedetineerden geen recht hebben op een uitkering.

Nieuwsuur is al maanden bezig met een onderzoek naar he UWV. Vorig jaar bleek al uit het onderzoek dat grote aantallen Poolse arbeidsmigranten WW krijgen zonder dat ze zijn ontslagen. En afgelopen maart werd duidelijk dat WW'ers die naar Polen verhuizen, uit het zicht van de uitkeringsinstantie verdwijnen. Nieuwsuur meldt dat minister Koolmees van Sociale Zaken naar aanleiding van deze publicaties heeft aangekondigd te onderzoeken waar het bij het UWV aan schort.

In februari dit jaar oonthulde RTL Nieuws dat het UWV 1900 arbeidsongeschikten illegaal een levenslange uitkering toekende om wachtlijsten voor herkeuringen weg te werken. Uit de vertrouwelijke UWV-onderzoeken die Nieuwsuur kon inzien, blijkt dat nu ook van alles mis is met het verstrekken van uitkeringen in het gevangeniswezen.