Vier wolvenwelpjes geboren in DierenPark Amersfoort

De dierverzorgers in DierenPark Amersfoort dachten al nieuwe geluiden te horen vanuit het wolvenverblijf en deze week werd hun vermoeden bevestigd. Er zijn namelijk vier wolfjes geboren in het park. “Wij zijn erg blij met de komst van de kleintjes”, vertelt roofdierverzorger Marc Belt. “Het is de eerste keer dat wij wolvenwelpjes mogen verwelkomen in ons park en dat maakt het extra speciaal voor ons.”

“Tijdens de eerste weken voeden de ouders de welpjes op in het wolvenhol”, vertelt de dierverzorger van DierenPark Amersfoort. “Na de geboorte zijn de jongen nog blind en doof, maar nu komen zij al steeds vaker nieuwsgierig buiten een kijkje nemen.” Volgens de dierverzorger maken beide ouders en de vier jongen het goed.

“Mannetjeswolf Leik en wolvin Valtra wonen minder dan een jaar samen, dus het is leuk dat er al snel een vonk is overgeslagen en dat zij nu al jongen hebben gekregen”, aldus Marc. De wolvenwelpjes zijn te spotten in Het Woud, een gedeelte in het Amersfoortse dierenpark waar allerlei dieren te vinden zijn die ook in de Nederlandse natuur voorkomen.