Stijging aantal incidenten met seksspeeltjes

Vanuit Zweden is er een voorstel gekomen om internationale normen te maken om de veiligheid van seksspeeltjes te verhogen. Aanleiding voor dit voorstel is een onderzoek uit 2018 waaruit blijkt dat er wereldwijd een stijging is in het aantal incidenten met seksspeeltjes die leiden tot chirurgische ingrepen.

Omdat deze producten wereldwijd worden geproduceerd en verkocht en er geen internationale standaarden of regelgeving zijn, kunnen producenten en retailers hun eigen testmethoden en kwaliteitssystemen toepassen die vaak niet specifiek bedoelt zijn voor dit type product.

Normen voor seksspeeltjes

In augustus 2019 wordt er gestemd over de oprichting van een ISO project committee “Sex toys- Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both”. Het doel van deze committee is om internationale normen te ontwikkelen die zorgen dat het design van seksspeeltjes het risico op verwondingen bij gebruikers verkleinen. Dat er materialen worden gebruikt die veilig zijn voor het beoogde gebruik. De gebruiker voldoende en correcte informatie krijgt hoe het seksspeeltje gebruikt dient te worden. Ook geeft de beoogde norm handvatten voor veilige verwijdering van seksspeeltjes door medische professionals in het geval van incidenten door verkeerd gebruik of inadequaat design.