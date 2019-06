KLM en TU Delft slaan handen ineen om luchtvaart verder te verduurzamen

Samen gaan KLM en de TU Delft verder werken aan een nieuw vliegtuigontwerp: de Flying-V, een zeer energiezuinig type vliegtuig voor de lange afstanden.

Dit vliegtuigontwerp, waarbij de passagierscabine, het vrachtdek en de brandstoftanks zijn geïntegreerd in de vleugel, verbruikt door een betere aerodynamische vorm en een lager gewicht 20% minder brandstof dan de Airbus A350, het meest moderne vliegtuig van nu. In oktober worden een vliegend schaalmodel en een segment van het interieur op ware grootte officieel aan het publiek gepresenteerd tijdens de KLM Experience Dagen op Schiphol. Deze dagen worden georganiseerd naar aanleiding van de 100ste verjaardag van KLM.

Het vliegtuig is oorspronkelijk ontworpen als een mogelijk vliegtuigontwerp voor de toekomst, maar kan vergeleken worden met het meest geavanceerde vliegtuig van nu, de Airbus A350. Hoewel het toestel minder lang is dan een A350, heeft het wel dezelfde spanwijdte. Daardoor maakt de Flying-V probleemloos gebruik van de huidige infrastructuur op luchthavens, zoals gates en taxibanen en past het toestel in dezelfde hangar als de A350. De Flying-V vervoert daarnaast ongeveer hetzelfde aantal passagiers - 314 in de standaard configuratie – en dezelfde hoeveelheid vracht, nl. 160m3. De Flying-V is kleiner dan de A350, waardoor de weerstand lager is.

Betere passagierservaring

De Flying-V geeft onderzoekers ook een unieke mogelijkheid om de passagiersbeleving in een vliegtuig te verbeteren, van de zitplaatsverdeling in de vleugels tot het ontwerp van de stoelen en toiletten. Alles moet zo licht mogelijk zijn, om de efficiëntieverbetering van het nieuwe vliegtuigontwerp zo goed mogelijk te benutten. Ook wordt gekeken naar het comfort van de passagiers.

Brandstof versus elektrische voorstuwing

De Flying-V vliegt met de meest energiezuinige straalmotoren die op de markt zijn. In het huidige ontwerp vliegt de Flying-V nog op kerosine, maar het vliegtuig kan eenvoudig worden aangepast aan innovaties op het gebied van voortstuwing, zoals elektrisch-gesteunde straalmotoren.