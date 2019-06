Politie verspreidt foto ontsnapte Peter M. (44)

Daarmee is de forensisch psychiatrische kliniek opnieuw in ernstige verlegenheid gebracht. De 44-jarige Peter M. is al vanaf zaterdag, de dag dat hij met verlof ging, spoorloos. De politie is naarstig op zoek naar hem. Dit schrijft het AD woensdag. Zonder medicijnen is M. levensgevaarlijk, zo laat zijn familie aan de krant weten.

Opblazen NS-station Dordrecht

In 2017 werd Peter M. veroordeeld, omdat hij gedreigd had NS-station Dordrecht met een atoombom op te blazen. Dat had hij op internet laten weten. Een paar dagen na het dreigment viel hij in Dordrecht een man aan die bezig was zijn boodschappen in zijn auto te laden. Uit onderzoek is gebleken dat M. volledig ontoerekeningsvatbaar was. M. is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde de man in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.

In januari 2019 kwam M. terecht in de klliniek waar ook Michaël P. zat. Daar zorgde hij volgens familie voor veel problemen. Hij weigerde medicijnen en viel een wijkagent telefonisch lastig. Ondanks dat M. bekend stond om zijn agressieproblemen mocht hij naar een andere gesloten afdeling binnen de kliniek. De zus van M. liet meerdere keren weten dat M. gezegd had dat hij wilde ontsnappen. De leiding van de kliniek zou ook vaak zijn gewaarschuwd.

Niet teruggekomen tijdens verlof

Afgelopen zaterdag verdween hij tijdens een drie uur durend verlof. Twee uur daarvan bracht hij door onder begeleiding, het laatste uur mocht M. zonder begeleiding doorbrengen. Toen is hij ertussenuit geknepen. De familie wist van niks en hoorde het pas toen een arrestatieteam voor hun deur stond. Zijn 70-jarige moeder zegt tegen de krant: 'Hij is hartstikke gevaarlijk, ik hou mijn hart vast. Hij heeft nu al dagen geen medicijnen gehad. Ik kan je nu al verzekeren… zonder medicijnen is hij levensgevaarlijk.'