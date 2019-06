Meer dan 50.000 handtekeningen voor EHBO op middelbare scholen

De petitie is inmiddels 50.616 keer getekend. Het Rode Kruis en een groep artsen, verenigd in Schok en Pomp, startten op 20 mei een petitie om te pleiten dat jongeren op de middelbare school leren hoe je levensreddend moet handelen. Ook Radio 10 DJ Rob van Someren was betrokken bij het initiatief. “We zijn alle mensen die hun handtekening hebben gezet ontzettend dankbaar hiervoor. Samen hebben we ervoor gezorgd dat dit belangrijke onderwerp besproken gaat worden in de Tweede Kamer. We hopen dat nóg meer mensen het burgerinitiatief tekenen, want hoe meer handtekeningen, hoe sterker het signaal naar de politiek,” aldus Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Vorige week bleek nog dat jongeren een slachtoffer na een ongeval wel willen helpen, maar dat angst een rol speelt. 60% van de jongeren gaf aan zeker hulp te willen verlenen, maar niet altijd durft. Toch kunnen ook zij in een situatie komen, waarin ze levensreddend moeten handelen. Als ze EHBO op jonge leeftijd op school leren en oefenen in de klas, zullen ze eerder gaan helpen als dit nodig is. “We zijn dankzij de massale steun voor deze petitie weer een stap dichterbij het verbeteren van de volksgezondheid en het verlagen van de kosten in de zorg. Voor elkaar leren zorgen is om zoveel redenen nuttig, nu is het aan de politiek om te zorgen dat scholieren de kans krijgen dit te leren,” zegt Bernard Leenstra, arts van Schok & Pomp.

De EHBO-petitie is massaal ondersteund door bekend Nederland. Ook Paul de Leeuw, René & Natasja Froger, Wilfred Genee, Hans Kraaij Junior, Coen & Sander en Giel Beelen riepen op om de petitie te tekenen.

Het is nog onbekend wanneer het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Na de aanbieding wordt gecheckt of aan alle formaliteiten is voldaan en wanneer het onderwerp op de politieke agenda komt.