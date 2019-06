Dodelijk verkeersongeval Beverwijk

Een 86-jarige vrouw uit Beverwijk is woensdagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur op de Plantage in haar woonplaats.

De vrouw reed in de richting van de Wijk aan Duinerweg toen zij in botsing kwam met een 32-jarige automobilist uit Heemskerk die reed in de richting van de Plantage. Door de aanrijding kantelde de auto van de Beverwijkse en kwam tot stilstand tegen een boom. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De Heemskerker is conform procedure aangehouden.