Toezichthouder wil versneld vervanging van duizenden kilometers gevaarlijke gasleiding

In januari werden bij de explosie in Den Haag woningen compleet verwoest. Daardoor raakten negen personen gewond, waaronder een man die pas na acht uur bevrijd kon worden. Volgens de brandweer was het een wonder dat er geen doden waren gevallen. Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat in Nederland nog 3830 kilometer aan gevaarlijke gasleiding ligt en dat de netbeheerders deze sneller moeten vervangen.

Drie netbeheerders zijn al sinds 2019 bezig met een saneringsproject van duizenden kilometers kwetsbare gietijzeren leidingen. Leidingen die liggen in gebieden met zakkende grond of met flinke belasting van bovenaf of in zure grond krijgen voorrang. Maar de Haagse Jan van der Heijdenstraat valt hier niet onder. De conclusie van het rapport is daarom verontrustend, zo meldt de Telegraaf. Pieter van den Bergen, directeur van SodM tegen de krant: 'Want toch is hier een scheur ontstaan. Het is dus van groot belang dat we verder onderzoeken hoe dat precies is gekomen. Door het tramverkeer of bomen in de buurt bijvoorbeeld. Dat willen we tot op de bodem uitzoeken en gebruiken in het verder vaststellen van noodmaatregelen.'

Soortgelijke gasexplosie in Amsterdam

De oude leidingen zitten in de grond van de grootste regio's van het land. In steden en gebieden waar Stedin, Liander, Westland Infra en Enexis netbeheerder zijn. Op de websites van deze beheerders kan iedereen vanaf vandaag zelf zien in welke straten de leidingen liggen. Ook wordt aangegeven wanneer hun straat aan de beurt is voor vervanging. De grijs gietijzeren gasleidingen zijn al veel langer in beeld als leidingen waar risico’s aan kleven. Tien jaar geleden deed de Raad voor de Veiligheid al de aanbeveling dit type leidingen snel te vervangen. Dat was na een soortgelijke gasexplosie in Amsterdam.