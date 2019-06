Aftrap campagne over reizen met kinderen

Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouders verplicht. Is die er niet, dan onderzoekt de Koninklijke Marechaussee of er sprake is van een kindontvoering. Dat levert vertraging van de reis op. Om ouders hierop te wijzen is de campagne ‘Ga voorbereid op reis’ gestart. Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten deed woensdag de aftrap.