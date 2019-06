Ernstig geweldsincident in Hoorn, politie roept getuigen op

De politie vraagt uw medewerking in het oplossen van een ernstig zedenmisdrijf dat plaats vond in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni, tussen 04.00 en 06.00 uur.

Een 23-jarige vrouw werd in die nacht door een onbekende man van haar fiets getrokken op het fietspad aan het einde van de Holenweg, toen zij vanuit het centrum van Hoorn fietste. De vrouw fietste hierbij over het industrieterrein langs sauna Suomi over de brug naar de Gording. Net voor de brug werd zij op het fietspad van haar fiets getrokken en door een onbekend gebleven man mishandeld en verkracht. Hierna wist de vrouw te voet weg te komen. Thuisgekomen werd direct de politie ingeschakeld.

De plaats delict aan de Holenweg werd zaterdagochtend door de politie afgezet en onderzocht. Ook de omgeving werd uitgekamd door onder andere forensische onderzoekers, recherche en speurhonden-, voor sporen onderzoek.

Signalement dader

Van de dader is nog slechts een algemeen signalement bekend: lengte van de man tussen de 1.70 en 1.80 meter, Nederlands sprekend, slank postuur en donker gekleed.

Getuigenoproep

De politie en het Openbaar Ministerie doen er alles aan om de dader op te sporen. De recherche is op zoek naar mensen die informatie hebben en heeft de volgende vragen voor het publiek:

Heeft u in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni, tegen de vroege ochtend, iets gezien dat met bovenstaand incident te maken kan hebben? Heeft u informatie die de politie kan helpen bij het vinden van deze dader of denkt u te weten wie deze man is? Woont u in het hierboven vermelde gebied en heeft u camerabeelden of heeft u een auto met een dashcam en denkt u beelden te hebben van de mogelijke dader?

De politie sluit niet uit dat zich eerder soortgelijke incidenten hebben voorgedaan. Bent u slachtoffer of heef u informatie over dergelijke incidenten?

Heeft u andere informatie, die door bovenstaand bericht een andere betekenis heeft gekregen?

Belt u dan met de politie via 0900-8844. Heeft u informatie maar wilt u anoniem blijven? Blijf hier dan niet mee rondlopen en bel met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan direct met het alarmnummer 1-1-2.

Politieonderzoek

De politie heeft na het bovenvermeld incident extra surveillance ingesteld. Daarnaast worden een buurtonderzoek en een passantenonderzoek ingesteld.