Weer aanvaring tussen Öztürk (Denk) en Kamervoorzitter Arib

Na zijn beschuldiging ontnam Arib Öztürk het woord, maar dat pikte Öztürk niet.

Het ging mis in het debat toen het over de mensenrechtensituatie in Turkijke ging. Öztürk pleitte voor een verbetering van de relatie tussen Nederland en zijn geboorteland. Daarop voreg Karabulut of dat ook gepaard kan gaan met kritiek op de mensenrechtensitutatie in Turkije. Veel politieke tegenstanders van president Erdogan zitten daar gevangen. Daarop beschuldigde Öztürk SP-Kamerlid Karabulut, die van koerdische afkomst is, een terroristische organisatie als PKK te willen steunen. Voorzitter Arib grijpt in en vraagt Öztürk of hij bewijzen heeft. Het is nogal wat om collega's hiervan te beschuldigen, aldus Arib. Öztürk haalt vervolgens een oude SP-motie uit 2015 aan die het kabinet oproept de PKK van de terreurlijst te halen. „Dus heeft de SP banden met de PKK”, is zijn conclusie.

De discussie in de plenaire zaal liep hoog op. Ook de Kamer vroeg Öztürk met bewijzen te komen of anders de beschuldiging terug te nemen. Uiteindelijk gaf Kamervoorzitter Arib het woord aan de volgende spreker, maar Öztürk weigerde het spreekgestoelte te verlaten. Hij wees erop dat hij nog anderhalve minuut spreektijd had, maar Arib vond het zo wel genoeg. Uiteindelijk liep Öztürk weg. Hij mopperde dat Arib hem monddood wil maken en dat hij een klacht zou indienen.