Kliniek Den Dolder moet vanaf nu dagelijks rapporteren over gebeurtenissen

Dat heeft de kliniek met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming afgesproken. De kliniek moet de komende drie maanden dagelijks verslag uitbrengen over de gebeurtenissen in de instelling. Ook moet iedere afwijking gemeld worden, zo laat het ministerie van Justitie weten. Dit meldt onder meer het AD.

Woensdag werd de directie van de kliniek bij minister Dekker op het ministerie in Den Haag ontboden. Aanleiding hiervoor was de 43-jarige psychiatirsch patiënt Peter M. die er tijdens een onbegeleid verlof vandoor was gegaan. M. zat in de klliniek, omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Kort daarna viel hij in Dordrecht een man aan.

De moordenaar van Anne Faber, Michael P., werd ook in de kliniek in Den Dolder behandeld. Diverse rapporten van inspecties oordeelden daarna snoeihard over de werkwijze van de kliniek. De kliniek heeft daarbij onvoldoende gedacht aan de risico’s voor de samenleving.