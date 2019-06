Verbetering veiligheid maaltijdbezorgers in het verkeer

Veilig Verkeer Nederland, De Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) en de Vereende streven gezamenlijk naar het verbeteren van de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers. De afspraken hiervoor zijn gebundeld in een gezamenlijke Verklaring voor Verkeersveiligheid. Doel is dat de aangesloten ondernemingen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de verkeersveiligheid van de eigen medewerkers en overige weggebruikers.

De verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers heeft aan het begin van 2019 veel ter discussie gestaan. Voor de NLVVM, Veilig Verkeer Nederland en de Vereende reden genoeg om de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk te kijken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek van maaltijdbezorgers. Er is uitgebreid gediscussieerd over de stappen die gezet dienen te worden om de verkeersveiligheid daadwerkelijk te verbeteren. Dit heeft geleid tot een aantal uitspraken die zijn gebundeld in een Verklaring voor Verkeersveiligheid.

De Verklaring Verkeersveiligheid

Doel van deze verklaring is dat de aangesloten ondernemingen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de verkeersveiligheid van de eigen medewerkers en hier vanuit de eigen onderneming op investeren. In de Verklaring voor Verkeersveiligheid wordt onder meer gestreefd naar een goede training voor iedere maaltijdbezorger die met bromfiets/scooter bezorgt.