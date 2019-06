Code oranje wegens onweer met zware windstoten

Met uitzondering van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland, heeft het KNMI code oranje afgegeven. In eerder genoemde provincies geldt code geel.

Later in de midden en in de eerste helft van de avond komt er een smalle maar felle buienlijn met onweer van zuidwest naar het noordoosten van ons land. Met het binnenkomen van het land neemt de intensiteit van de bui toe.

De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten vanuit het zuiden met snelheden van 75-100 km/u. Er kan in korte tijd plaatselijk veel regen vallen en er is kans op hagel.