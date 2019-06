VEH: Veel gebreken bij oplevering nieuwbouwwoningen

Bouwkundigen van Vereniging Eigen Huis registreerden in 2018 gemiddeld 21 gebreken bij de oplevering van nieuwbouwwoningen. Dat is net zo veel als een jaar eerder. “Kopers moeten goed opletten bij de oplevering van hun nieuwe woning”, waarschuwt woningmarktspecialist Maud Weide. “Het is helaas uitzonderlijk dat een huis zonder gebreken wordt opgeleverd. Bij grote gebreken moeten kopers soms zelfs hun verhuizing uitstellen. Hoe meer mankementen aan de nieuwe woning, hoe kostbaarder het wordt voor de koper en de bouwer.”

Het is de hoogste tijd dat het aantal bouwgebreken afneemt. De vereniging nodigt daarom de brancheverenigingen van bouwers uit om verbeteropties te bespreken. Daarnaast blijft Vereniging Eigen Huis gemeenten erop wijzen dat zij bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten de kwaliteit van bouwers mee kunnen laten wegen.

Veelvoorkomende gebreken

Bovenaan de lijst met gebreken staan slecht schilderwerk, krassen in ramen en verkeerd afgesteld hang- en sluitwerk waardoor ramen en deuren niet op slot kunnen. Daarnaast komen bouwkundigen veel gebreken tegen in gevels, keukens en sanitair: muren die niet vlak zijn, beschadigde plafonds, loszittende tegels, lekkage door slechte kitnaden of krassen in het bad waar bouwvakkers met hun werkschoenen in hebben gestaan. Technische installaties zoals een balansventilatiesysteem werken niet goed als ze niet zijn ingeregeld of als de buizen niet recht lopen.

Werkdruk

De meeste fouten lijken te worden gemaakt door een hoge werkdruk, gebrekkige coördinatie en schaarste aan personeel. Een bouwer die een woning oplevert met veel gebreken kan toch een tevreden klant overhouden als hij zorgt dat de fouten snel worden hersteld. Dan is de koper van een huis met 50 kleine gebreken en een alerte bouwer uiteindelijk veel meer tevreden dan de koper die slechts 7 gebreken heeft, maar eindeloos moet wachten op het herstel.

Vrijstaande huizen meeste gebreken

De meeste oplevergebreken worden genoteerd in vrijstaande woningen, die vaak groter zijn dan andere woningtypen. Hier steeg het gemiddeld aantal gebreken in vier jaar tijd van 22 naar 29 (+ 32%). Voor alle nieuwbouwwoningen bij elkaar steeg het aantal oplevergebreken gemiddeld van 15 naar 21 (+ 40%).

Soms wel 34 bouwfouten per woning

Vereniging Eigen Huis onderzocht in welke gemeenten vorig jaar de meeste opleveringsgebreken voorkwamen*. In de gemeente Best leverden bouwers woningen op met gemiddeld 34 gebreken, gevolgd door bouwers in Aalsmeer (31), Zoetermeer (31), Waalre (31), Leiden (31), Helmond (31), Maassluis (31), Maasdriel (30), Hendrik-Ido-Ambacht (29) en Zuidplas (29). Het best scoorden bouwers in de gemeente Zundert. Daar noteerden bouwkundigen gemiddeld maar 11 gebreken per woning. Op de website van Vereniging Eigen Huis is te zien hoe bouwers in 170 gemeenten presteerden en staan opleveringstips voor nieuwbouwkopers.

Nieuwe wet stap in goede richting

In mei werd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Bouwers moeten vanaf 2021 ook een gebrek herstellen dat bij de oplevering over het hoofd is gezien. Vereniging Eigen Huis is hier blij mee. Het maakt een eind maakt aan veelvoorkomend gesteggel tussen koper en bouwer over gebreken die bij de oplevering al dan niet hadden kunnen worden gezien. De nieuwe wet verandert ook het toezicht tijdens de bouw, dat van gemeenten naar private bouwinspecteurs gaat. Vereniging Eigen Huis is steeds kritisch geweest op het nieuwe bouwtoezicht omdat het nog niet duidelijk is of dit gaat zorgen voor een verbeteringsslag, of alleen de kosten voor kopers opdrijft. Op aandrang van de vereniging heeft minister Ollongren toegezegd dat het private toezicht pas wordt ingevoerd als proefprojecten aantonen dat de bouwkwaliteit van woningen daadwerkelijk omhoog gaat. Vereniging Eigen Huis zal dit scherp blijven monitoren.