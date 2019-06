Problemen bij verdediging Gökmen T.

Over het hoe en wat wil justitie niets zeggen. Het enige wat een woordvoerder van het OM zegt: ‘Het loopt niet helemaal lekker daar’. Ook André Seebregt, advocaat van T., kan er eveneens niets over zeggen. In een reactie tegenover de krant zegt Seebregts: ‘Het staat me niet vrij om hier verder op in te gaan. Pas op de volgende zitting zal het een en ander duidelijk worden.’

De volgende zitting is op 1 juli.