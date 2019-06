Beschonken bestuurder heeft doorgeladen vuurwapen

De politie in Den Haag wilde zaterdagmiddag een automobilist controleren omdat zij het vermoeden hadden dat de chauffeur gedronken had.

Nadat de man van de weg was gehaald, zette hij het op een lopen. De bestuurder kwam niet ver, agenten wisten de man al snel aan te houden.

Dat de chauffeur gedronken had was niet de enige reden waarom hij op de vlucht sloeg. Hij had ook nog een doorgeladen vuurwapen bij zich. De man is ingesloten op het politiebureau.