Grootschalig onderzoek naar psychische problemen onder studenten

Er zijn al langer zorgen over de toenemende stress onder studenten vanwege onder meer studieschuld, prestatiedruk en sociale media. Vorig jaar hield Hogeschool Wndesheim een onderzoek onder 3000 studenten waaruit bleek dat 70 procent vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart. Maar er is nauwelijks onderzoek gedaan of ook het stressniveau onder deze generatie studenten stijgt. Verschillende universiteiten hebben nu programma 's opgezet om studenten te helpen bij de balans tussen studie en ontspanning. Dit meldt de NOS maandag.

Stress door meerdere factoren

Marieke de Bakker, hoofd studentenzaken van de Universiteit van Utrecht (UU) tegen de NOS: 'Gelukkig gaat het met de meeste studenten goed. Maar we krijgen vaker signalen dat studenten meer last hebben van stress. Het wordt zorgelijk als studenten aangeven: dit is niet prettig meer.' De stress bij studenten wordt veroorzaakt door meerdere factoren tegelijk: de studiedruk, te veel dingen tegelijk moeten doen, maar soms ook angstgevoelens over het feit dat ze een flinke studieschuld opbouwen. Zoals Ashley van Driel, student Nederlands vertelt: 'En als je dan verder denkt: wat als ik over tien jaar ga trouwen met iemand die óók 50.000 euro studieschuld heeft. Hoe gaan we dan ooit nog een hypotheek krijgen?'

Speciale welzijnsweek voor studenten

De UU organiseert speciaal voor studenten die veel stress ervaren een speciale welzijnsweek. Onderdeel daarvan is de voorstelling Time Out! waarbij stressende studenten een spiegel krijgen voorgehouden. De stichting Podium T wil met dit 'interventietheater' het gesprek onder studenten over hun drukke leven initiëren.

Domino-effect

Ahsley van Driel vertelt hierover: "Er zit een scène in waarin iemand zegt: 'Als ik mijn tentamen niet haal, haal ik mijn vak niet en dan haal ik mijn jaar niet. Dan moet ik nog meer geld betalen.' Dat was heel herkenbaar. Als je één ding niet goed doet is er sprake van een soort domino-effect.'

Volgens Liesbeth Noordegraaf-Eelens van de Raad voor de Volksgezondheeid en Samenleving gaat het niet meer om individuele problemen. Tegen de NOS: 'Als het om zoveel mensen gaat moet je niet alleen naar het individu kijken, maar breder: wat is het maatschappelijk probleem hier?' Volgens de raad zien zoekende jongeren zich geconfronteerd met 'starre en knellende' maatschappelijke verwachtingen van hoe het leven van jongvolwassenen eruit zou moeten zien.

De raad adviseert werkgevers nu bijvoorbeeld minder te kijken naar cijferlijsten van cv's van pas afgestudeerden bij sollicitaties. Noordegraaf-Eelens: 'Veel meer kijken naar wat iemand in de toekomst kan en niet zozeer naar wat heeft iemand al gedaan.'