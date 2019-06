Ondanks ballon geen feest

De politie heeft in de nacht van zondag 9 op maandag 10 juni op de A4 bij Hoofddorp een 22-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor het rijden onder invloed van een stof. Hij was opgevallen omdat hij met een ballon aan de mond zijn auto bestuurde.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 01.00 uur op de A4 tijdens het voorbij rijden van een auto dat de bestuurder een ballon aan zijn mond had. Om te controleren of de bestuurder mogelijk lachgas in nam werd de auto een stopteken gegeven. Hierop reageerde de bestuurder echter niet. Pas toen een tweede surveillance-auto er bij kwam en de optische- en geluiddseinen werden gebruikt stopede auto. De bestuurder verklaarde tegen de agenten dat hij zo van de wereld was dat hij de politie-auto's niet gezien had. Omdat hij ook verklaarde dat hij eerder die dag een jointje had gerookt werd een speekseltest afgenomen. De test was positief op het gebruik van THC.

Valse naam

Toen de man naar zijn naam gevraagd werd kon hij geen identiteitsbewijs tonen maar probeerde de agenten om de tuin te leiden door een foto van een rijbewijs op zijn telefoon te laten zien. De agenten hadden echter al snel door dat hij dat niet was. Hij gaf toen toe dat het zijn neef was. Even later bleek ook waarom. Nadat zijn echte personalia in de politiesystemen waren gecontroleerd bleek dat de man ook nog een gevangenisstraf van 27 dagen diende uit te zitten. Hij werd direct aangehouden en naar Haarlem gebracht om zijn straf uit te zitten.

CBR

Tegen de man uit Alphen aan de Rijn wordt proces-verbaal opgemaakt voor het niet tonen van zijn identiteitsbewijs, het opgeven van een valse naam en voor het rijden onder invloed. Verder wordt een melding gemaakt aan het CBR. Deze onderzoeken of de man nog wel geschikt is om een auto te besturen.