Organisaties presenteren Deltaplan voor verkeer, minister zegt nee tegen rekeningrijden

In het document staan voorstellen die moeten voorkomen dat het verkeer in ons land de komende jaar vastloopt. Het gaat dan om zaken als rekeningrijden, het aanleggen van extra fietspaden en het bouwen van zogenoemde hubs. De alliantie met partijen als de NS, ANWB, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland en Bouwend Nederland, schat dat er jaarlijks een extra investering nodig is van 3 miljard euro tot 2040. Daar zouden maatschappelijke baten tegenover staan van 18 miljard euro per jaar. In de plannen wordt rekening gehouden met de belangen van reizigers. Dit meldt onder meer de NOS woensdag.

Minister voelt niets voor rekeningrijden

In het verleden kwam het rekeningrijden er een aantal keren ook al niet door. Politieke partijen durfden het niet aan om automobilisten extra te laten betalen voor de kilometers die zij rijden tijdens de spits. In het Delta plan Mobiliteit staat onder meer dat automobilisten moeten gaan betalen naar "gebruik en vervuilig". Van de voorzitter van de RAi Steven van Eijck mag er vanaf 2024 een kilometerheffing komen "voor iedereen en niet alleen in de spits". Volgens hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB steunt 80 procent van de Nederlanders het plan om "te betalen naar gebruik". Hij roept namens de alliantie het kabinet op om te beginnen met de voorbereiding voor het rekeningrijden. Maar minister Van Nieuwenhuizen (VVD) voelt niets voor rekeningrijden, zo liet zij weten.