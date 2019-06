'Cyberaanvallen kunnen leiden tot digitale ontwrichting van de maatschappij'

In het Cybersecuritybeeld van 2019 staat dat vitale digitale systemen vaak nog steeds niet goed beveiligd zijn. Dat betekent dat ook de nationele veiligheid in het geding is. In Nederlands zijn bijna alle belangrijke processen deels of volledig gedigitaliseerd. Er zijn bijna geen analoge terugvaloperaties of alternatieven meer. Daardoor is Nederland zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Dit maakt de NCTV vandaag bekend. Een aanval op een netwerk kan leiden tot een kettingreactie en uiteindelijk zelfs tot uitval van bijvoorbeeld gas, water of elektriciteit. De vrijwel volledige afhankelijkheid van digitalisering heeft digitale veiligheid essentieel gemaakt voor het functioneren van onze maatschappij en economie.

Spionage, verstoring en sabbotage

Volgens NCTV gaat de grootste dreiging uit van landen als China, Iran en Rusland. Zij zouden offensieve cyberprogramma 's hebben, gericht tegen Nederland, met als doel spionage, verstoring en sabbotage. Omdat het overgrote deel van de hard- en software wordt ontworpen en gemaat in China en de VS, zouden die landen via achterdeurtjes data kunnenverkrijgen van Nederlandse gebruikers en bedrijven. Ook kunnen andere landen bepaalde wetgeving hanteren die afwijken van onze privacy-eisen of leiden tot het verkrijgen van toegang tot data van Nederlandse gebruikers of bedrijven. Daarnaast blijft de dreiging van cybercriminaliteit onverminderd. Doordat aanvalsmiddelen laagdrempelig beschikbaar zijn en er weinig kennis nodig is om een cyberaanval uit te voeren, is de verwachting dat dit de komende jaren een probleem zal blijven. Om je als land hiertegen te wapenen en risico's te verminderen, moet volgens NCTV de weerbaarheid van de systemen verhoogd worden en dat is nog steeds niet overal gebeurd.