Tot 4 jaar gevangenisstraf voor Utrechtse 'drugsfamilie'

Grote geldsom gevonden

De rechtbank concludeert – onder meer – dat de familieleden intensief en structureel samenwerkten en dat sprake is geweest van een criminele organisatie. Naar aanleiding van een anonieme brief en informatie van het Team Criminele Inlichtingen over de activiteiten van één van de broers is de politie een onderzoek gestart. Telefoongesprekken van de familieleden zijn getapt en op 21 februari 2017 zijn in Nederland 10 locaties doorzocht en hebben er in België doorzoekingen plaatsgevonden. Bij die invallen zijn honderdduizenden euro’s aan contant geld gevonden en diverse soorten drugs. Zo zijn bij de ouders grote sommen geld gevonden in onder andere de kruipruimte en een verborgen ruimte van de woning en in een schutting in de tuin. Met het geld werden onder andere woningen in het buitenland gekocht.

Het in georganiseerd verband voorbereiden van het importeren van cocaïne en handel in hennep is een zeer ernstig feit. Achter de (grootschalige)handel in drugs, zoals de handel waar het gezin zich mee bezig hield, gaat bovendien een wereld van georganiseerde criminaliteit schuil die wordt gekenmerkt door intimidatie en geweld.

Strafmaat

De rechtbank is van oordeel dat alleen een vrijheidsbenemende straf past bij de strafbare feiten die gepleegd zijn. Ieder familielid had zijn of haar eigen rol in de criminele organisatie. Naast de zoon die veroordeeld is tot 4 jaar gevangenisstraf, zijn twee andere zoons van 29 en 32 zijn veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Een 23-jarige zoon is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De moeder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, zij had een aansturende en coördinerende rol in het beheren en het bewaken van het geld wat is aangetroffen de woning. De vader is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 320 dagen voorwaardelijk.