77 leerlingen van het Calvijn College wachten nog op examenuitslag

De reden is dat een opdracht die voor 2,5 procent meetelt voor het eindcijfer niet is geregistreerd door de examencommissie. De vraag is nu of alle verplichte stof voor het diploma voldoende is getoetst. Dit meldt de lokale zender AT5 donderdag.

Een afgenomen opdracht uit het werkboek van het vak Engels telde mee voor het schoolexamen van de leerlingen. Deze opdracht bepaalde voor 2,5 procent het eindcijfer van Engels. Echter, de opdracht is nooit opgenomen in de eindexamenadministratie van het Calvijn College, zo blijkt bij conrole van de examencijfers. Hierdoor kan het op dit moment niet meetellen voor het eindexamen. De werkkboekopdracht is niet geadministreert en dus is nooit nagegaan of de opdracht wel toetst wat het zou moeten toetsen. Een woordvoerder van het Calvijn College tegen de lokale omroep: 'De toets is niet officieel genoeg, niet formeel genoeg getoetst.' Hij kan echter niet toelichten wat dat precies betekent. Verder zegt hij tegen de omroep: 'Wij zijn nu nog in gesprek met de onderwijsinspectie over hoe zwaar dit wordt aangerekend. Daarom kan ik er nog niet veel over vertellen.'

Volgens de school is met de andere toetsen de verplichte examenstof voldoende getoetst. Als dat zo is dan zouden de examens dus ook geldig zijn.