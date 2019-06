FNV en CNV: Acties dreigen bij grondstoffenfabriek Givaudan om te laag loonbod

FNV en CNV eisen in een ultimatum een loonsverhoging van 5%. Op bijeenkomsten hebben leden hun steun aan eventuele acties toegezegd. Julie Schouten, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Bij dit miljardenbedrijf uit Zwitserland stroomt het geld rijkelijk naar aandeelhouders, maar gaat de hand op de knip als het om eigen personeel gaat. Er is ruimte voor een goede loonsverhoging, daarom eisen we 5%. En de vakbondsleden willen daarvoor in actie komen als Givaudin niet alsnog over de brug komt voor 21 juni.’

Ook de CNV-leden zijn bereid tot acties. Nicole Engmann-van Eijbergen, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Een miljardenbedrijf als Givaudan hoort een fatsoenlijke loonsverhoging te betalen waarin koopkrachtverbetering zit. De vraag om een goede loonsverhoging van de medewerkers is een reële eis. Het verklaart de actiebereidheid onder de mensen.’

FNV en CNV eisen 5% meer loon in een cao voor 1 jaar, van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Daarnaast willen ze een generatiepact voor medewerkers van zestig jaar en ouder, zodat ze 80% kunnen werken, voor 90% van het salaris, met 100% pensioenopbouw. Daarnaast kunnen jongeren dan daarvoor in de plaats vaste contracten krijgen. Ook mantelzorgafspraken met individuele werknemers is een gestelde eis.

Givaudan is producent van geur- en smaakstoffen voor voeding, maar ook bodycare, parfums en waspoeders. Bij Givaudan werken 550 mensen in Naarden en Barneveld. De cao Givaudan is al op 1 april 2019 verlopen.